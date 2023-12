Suche nach dem blauen Vogel in Weimars Mon Ami

Weimar Tanzwerkstatt Weimar inszeniert mit Kindern ein Wintermärchen von Maurice Maeterlinck

Kleine und große Tänzerinnen der Tanzwerkstatt Weimar führen am Wochenende das Tanzmärchen „Der blaue Vogel“ im Mon Ami auf. Am Samstag, 9. Dezember, um 14.30 Uhr ist die Premiere des Stücks unter der Leitung von Arina Perepelkina. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag um 17.30 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr und um 14.30 Uhr.

Nach der Geschichte des belgischen Schriftstellers und Dramatikers Maurice Maeterlinck von 1905 geht es um das Geschwisterpaar Mytyl und Tyltyl, das sich auf die Suche nach einem magischen, blauen Glücksvogel begibt, der sich vor den Menschen in der außerirdischen Welt versteckt. „Alles und jeder erwacht in dieser Inszenierung zum Leben, wird sein wahres Gesicht zeigen und seine Stimme erheben“, heißt es.

Die Tanzwerkstatt setzt das Märchen mit aufwendigen Kostümen, großem Bühnenbild sowie verschiedenen Licht- und Videoinstallationen um. Das ermöglicht unter anderem die Förderung der Sparkasse Mittelthüringen sowie der Kulturdirektion der Stadt Weimar. Tickets für Erwachsene zu 16 Euro und Kinder zu 10 Euro gibt es nur im Vorverkauf in der Tanzwerkstatt in der Brennerstraße 42, montags bis donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr.