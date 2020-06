Weimar. Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei am Dienstag und Mittwoch über vielen Teilen der Stadt nach einer Vermissten aus dem Ortsteil Schöndorf.

Suche nach Frau aus Weimar ohne Erfolg

Erfolglos verlief auch am Mittwoch bis zum frühen Abend die Suche nach einer vermissten Schöndorferin. Die 53-jährige Uta B. hatte am Dienstag ohne Angabe von Gründen ihr gewohntes Umfeld verlassen. Sie ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen, teilte die Polizei zum Hintergrund mit.

Wegen der gesundheitlichen Gefahren, die der Vermissten drohen, war bereits am Dienstagabend ein Hubschrauber über der Schöndorfer Waldstadt und über dem angrenzenden Bereich zur Marienhöhe auf der Suche nach der Frau. Am Mittwochmittag dann wurde die Suche nochmals per Hubschrauber unter anderem auf den Ilmpark und den Bereich Tiefurt ausgedehnt.

Uta B. ist mit 1,83 Metern auffallend groß und schlank. Sie hat mittelblonde, leicht grau melierte Haare. Angaben zu ihrer Kleidung gibt es nicht. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten erbittet die Polizei Weimar.

Kontakt: Telefon 03643 / 88 20