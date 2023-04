Südhang Ettersberg: Rücksicht nehmen auf Orchidee, Schaf und Feldlerche

Ettersberg. Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe appelliert, Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet Südhang Ettersberg zu beachten.

Mit den ersten warmen Frühlingstagen zieht es viele Menschen wieder nach draußen in die Natur. Beliebtes Ausflugsziel ist der Südhang Ettersberg. Damit die Ausflüge und Spaziergänge nicht zu einer Belastung für die wertvolle Pflanzen- und Tierwelt werden, appelliert die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe nun an alle Besucher, die regulären Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet zu beachten und rücksichtsvoll unterwegs zu sein.

Die gemeinnützige Stiftung engagiere sich als Eigentümerin seit vielen Jahren für den Schutz der wertvollen Tier- und Pflanzenwelt am Südhang Ettersberg. Zahlreiche Wildtiere nutzen im Frühling die blumenreichen Trockenrasen, Streuobstwiesen und Laubwälder am Südhang als Kinderstube für ihren Nachwuchs, heißt es von der Stiftung. So ziehen hier bodenbrütende Vogelarten wie die gefährdete Feldlerche ihre Jungen auf. Kommen Menschen oder freilaufende Hunde einem Nest zu nahe, verlassen die Vögel fluchtartig das Gelege. Dadurch kühlen die die Eier und Küken rasch aus und sind ungeschützt vor Nesträubern, gibt die Stiftung zu bedenken. Das führe häufig zum Verlust der Brut.

Im Frühsommer blühen zudem am Ettersberg wertvolle Orchideen wie Bienen-Ragwurz und andere seltene Wiesenblumen, die für Wildbienen und Schmetterlinge eine wichtige Nahrungsquelle sind. Beim Verlassen der Wege könnten Spaziergänger unabsichtlich die unscheinbaren Blattrosetten noch nicht blühender Orchideen zertreten.

Eine Schafherde sorge für die naturschonende Offenhaltung des Südhangs. Hunde, die abseits der Wege freilaufen, beunruhigen die Weidetiere, so die Stiftung. Zudem schade der Hundekot auf den Weideflächen den Schafen, weil über das verunreinigte Gras Krankheitserreger übertragen werden könnten. Der Eintrag an Hundekot gefährde außerdem das Gleichgewicht der wertvollen Magerrasen, denn diese reagieren empfindlich auf die zusätzliche Nährstoffbelastung.

Damit die schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleibt, bittet die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe die Besucher, die regulären Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet zu beachten und rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Insbesondere sollten Spaziergänger auf den Wegen bleiben und keinen Müll im Schutzgebiet hinterlassen.

Hundehalter werden gebeten, ihre Tiere an der Leine führen, um Störungen der Wild- und Weidetiere zu vermeiden, und die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beseitigen, heißt es.