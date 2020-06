Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südkreis-SPD kämpft für Jugendparlamente

Für die Einrichtung von Jugendparlamenten auf kommunaler Ebene setzt sich der Ortsverein Südliches Ilmtal der SPD ein. „Gerade im ländlichen Raum brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Teilhabe der Jugend an der Politik“, teilte der Ortsvereins-Vorsitzende Nils-Christian Engel im Nachgang zu einer Kundgebung am Freitag auf dem Bad Berkaer Zeughausplatz mit. Dort hatten die Jusos Weimar/Weimarer Land gegen die ausfälligen Bemerkungen von Abgeordneten in der jüngsten Sitzung des Kreistages protestiert, als es um das Thema Jugendparlamente ging. Insbesondere der Alt-Landrat des Weimarer Landes, Hans-Helmut Münchberg aus der Fraktion Freie Wähler/Kreisverband der Bürgerinitiativen, hatte dabei für Aufsehen gesorgt.

„Wir sind sauer“, wird die Juso-Vorsitzende Weimar/Weimarer Land, Desiree Benner, zitiert. Die Kinder und Jugendlichen im Kreis „lieben ihr Zuhause und engagieren sich leidenschaftlich in Vereinen, in der Jugendfeuerwehr und an so vielen anderen Orten. Sie verdienen es, dass Politik und Verwaltung ihre Wünsche, Sorgen und Ideen hören und aufnehmen.“ Engel erinnerte daran, dass die SPD schon im Landrats-Wahlkampf von 2018 die Schaffung von Jugendparlamenten gefordert hatte.