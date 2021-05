Symbolischer Start für kostenlosen Lastenrad-Verleih in Weimar

Weimar. Nach einer prominent besetzten Testfahrt dauert es noch einige Zeit, bis der Service wirklich für alle zur Verfügung steht.

In der Weimarer Innenstadt fällt am Donnerstag der rein symbolische Startschuss für den ersten kostenlosen Lastenrad-Verleih in der Stadt. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat sich für eine Testfahrt angesagt.

Ihr Haus hatte mit seinem Förderprogramm „Cargobike Invest“ den Kauf von drei Lastenrädern durch den Verein Weimarer Innenstadt mit rund 8700 Euro bezuschusst. Er kooperiert beim Verleih mit Fridays for Future Weimar. Ausgeliehen werden können die Räder allerdings erst in einigen Wochen.