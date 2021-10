Symposium zu Umbrüchen in Ostdeutschland im Weimarer Reithaus

Weimar. Die zweitägige Veranstaltung der Stiftung Ettersberg und weiteren Partnern wird am 22. und 23. Oktober live übertragen.

Unter dem Titel „Transformationserfahrungen: Lebensweltliche Umbrüche in Ostdeutschland nach 1990“ veranstaltet die Stiftung Ettersberg am 22. und 23. Oktober im Reithaus in Weimar ihr nunmehr 19. Internationales Symposium. Mitveranstalter sind die Landeszentrale für politische Bildung und der Forschungsverbund „Diktaturerfahrung und Transformation“.

Gut drei Jahrzehnte nach der deutschen Einheit gehe es um die „lebensweltlichen Auswirkungen der Umgestaltung von Gesellschaft und Kultur in Ostdeutschland“. Ziel sei, die politikgeschichtlichen und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zur Transformation um einen erfahrungsgeschichtlichen Zugang zu erweitern.

Folgende Fragen stehen im Zentrum: Wie haben die Menschen die gesellschaftlichen Umbrüche wahrgenommen, wie haben diese sie verändert? In wieweit und auf welche Weise versuchten sie, die Umbrüche mitzugestalten? Wie haben sie ihre Transformationserfahrungen biografisch verarbeitet?

Um ein möglichst vielfältiges und differenziertes Bild zu bekommen, liegen die Schwerpunkte sowohl auf der Arbeitswelt als auch im Privatleben – und dies in der Stadt ebenso wie auf dem Land.

Das Symposium wird per Livestream übertragen

https://www.youtube.com/watch?v=DCQUe8n9B1I