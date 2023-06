Tag der Architektur: Gleich zwei Toilettenhäuschen können in Weimar besucht werden

Die Parktoilette im Park an der Ilm unternimmt den Versuch, den Ort „öffentliche Toilette“ zu mehr als einem industriell gefertigten Zweckbau zu machen. Bedient wurde sich an historischen Vorbildern und ihren Fügungen, die in eine angemessene, zeitgenössische Sprache übersetzt sind.

Weimar/Mellingen. Zum Tag der Architektur werden modernisierte Bauwerke in Weimar und Umgebung vorgestellt.

Zum Tag der Architektur am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, laden Architektinnen und Architekten gemeinsam mit ihren Bauverantwortlichen zur Besichtigung von 65 neuen oder modernisierten Bauwerken in ganz Thüringen ein. In Weimar werden vier Objekte vorgestellt. Zudem gebe es eine Begleitveranstaltung im Kino des Mon Ami: Dort werden am Samstag der Film „Schlachthäuser der Moderne“ und am Sonntag „Er flog voraus – Karl Schwanzer/Architektenpoem“ jeweils um 17 Uhr präsentiert.

In Weimar werden Führungen durch das sanierte Historische Rathaus am Samstag um 10 und um 12 Uhr angeboten. Zudem habe das umgebaute Wohnhaus Unterm Ettersberg 4-8 am Samstag geöffnet. Und zwar von 10 bis 12 Uhr.

Zu Führungen durch gleich zwei Toilettenhäuschen wird am Samstag eingeladen. Einerseits können Interessierte die voriges Jahr eingeweihte Parktoilette im Park an der Ilm bei einer Führung um 14 Uhr in Augenschein nehmen, ferner die Sanierungsarbeiten der Parktoilette Schlosspark Tiefurt um 16 Uhr begutachten.

Im Weimarer Land wird ferner in die Mehrzweckhalle Mellingen, Hirtentorstraße 3, geladen. Geöffnet ist am Sonntag, 13 bis 16 Uhr, Führungen gibt es um 14 und 15 Uhr.