Tag der Druckkunst in Weimar

Weimar. Die Pavillon-Presse in der Scherfgasse 5 öffnet zum deutschlandweiten „Tag der Druckkunst“ seine Türen.

Zum deutschlandweiten „Tag der Druckkunst“ öffnet die Pavillon-Presse in der Scherfgasse 5 am Dienstag, 15. März, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. In den Werkstätten der Presse können Besucherinnen und Besucher traditionelle Druckverfahren und Maschinen in Aktion erleben. Im Buchdruckverfahren wird an diesem Tag ein Goethe-Porträt des Künstlers Karl Stratil, das in der seltenen Technik des Bleischnitts angefertigt wurde, hergestellt. Unter der Leitung der Weimarer Künstlerin Sibylle Mania soll zudem im Hoch- und Tiefdruck an der Serie „Grafik & Lyrik aus Thüringen“ gearbeitet werden. Dazu wird ein Text des Autors Christian Gesellmann sowie eine Grafik von Milla Ender und Javis Mania von der Jenaplanschule gedruckt.