Tag der Medizin: Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar beteiligt sich

Das Sophien- und Hufeland Klinikum in Weimar lädt zum Tag der Medizin.

Weimar. Am kommenden Samstag können Interessenten Einblicke in die Klinik für Geriatrie in Weimar erhalten.

„Lebensqualität bis ins hohe Alter“ – unter diesem Motto steht der diesjährige Tag der Medizin der Landesärztekammer Thüringen. Auch das Team der Klinik für Geriatrie des Sophien- und Hufeland-Klinikums beteiligt sich mit einem Programm an diesem Aktionstag, der am Samstag, 25. Februar stattfindet.

In der Zeit von 10 bis 13 Uhr erhalten Interessierte einen Einblick in die Klinik für Geriatrie, teilt das Klinikum mit. Dabei stellt sich das multiprofessionelle Team vor und beantwortet die Fragen der Besucher. Um 12 Uhr hält Chefarzt Henning Gockel einen Vortrag zum Thema „Altersmedizin am Klinikum Weimar – Lebensqualität verbessern und Selbstständigkeit erhalten“.