Tango-Time „Am Paradies“

Lange hatten die Stipendiaten von Live Music Now (LMN) keine Möglichkeit, Konzerte für die Menschen in sozialen Einrichtungen zu spielen. Umso dankbarer nutzt der Verein in der Coronakrise deshalb bei schönem Wetter die Gelegenheit zu Freiluft-Konzerten: Am Dienstag musizierten Mihail Cunetchi (Akkordeon) und Elia Gilck (Violoncello) für die Bewohner des Awo-Seniorenzentrums „Am Paradies“ in Weimar-West. Für gute Laune bei den Zuhörenden an offenen Fenstern sorgte das Duo unter anderem mit Tangos wie „Por una cabeza“ und „Libertango“ und erntete für seine schwungvollen Interpretationen viel Sympathie und begeisterten Applaus. Für die beiden Studierenden der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ sind diese Art Open-Air-Konzerte eine Herausforderung, da sie ihr Publikum nur aus der Ferne erleben. Vögel zwitschern, Autos kommen oder fahren ab. Sein nächstes Freiluft-Konzert gestaltet Live Music Now am 27. Mai im Awo-Seniorenzentrum am Hospitalgraben, informierte Konzertbetreuerin Adelheid Wiegering. Doch um die Bewohner in diesen schwierigen Wochen auch darüber hinaus mit Musik zu erfreuen, haben die Stipendiaten Videos aufgenommen, die Live Music Now über einen Link in die Einrichtungen schicken kann.