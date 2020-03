Beate Treiber hatte am ersten Tag an ihrem neuen Arbeitsplatz in Tannroda ordentlich zu tun.

Tannroda. Der Rudolstädter Bäcker Kraft hat in den ehemaligen Sparkassen-Räumen am Tannrodaer Markt am Dienstag eine Filiale eröffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tannroda hat wieder einen Bäckerladen

„Das hat hier im Ort schon lange gefehlt“ – diesen Satz gab es immer wieder zu hören, als Dienstagmorgen eine neue Filiale der Rudolstädter Bäckerei Kraft im Bad Berkaer Ortsteil Eröffnung feierte. Pünktlich um 6 Uhr schloss Beate Treiber die Tür der ehemaligen Sparkassenfiliale am Markt auf und musste auch nicht lange auf die ersten Neugierigen warten.

„Schon den ganzen Vormittag kam Kundschaft, ich musste sogar schon wieder meine Theke nachfüllen, sonst wäre sie fast leer“, zeigte sich die Angestellte, die aus Sundremda im Kreis Saalfeld-Rudolstadt stammt, beeindruckt. Für viele Tannrodaer ging damit ein Wunsch in Erfüllung, eine Lücke wurde geschlossen.

Die Plätze im kleinen Ladenlokal waren fast dauerbelegt, die Kunden gaben sich die Klinke in die Hand. Tatsächlich sitzt es sich dort urgemütlich im Warmen, mit Blick durch die großflächigen Fenster direkt auf den Marktplatz des Örtchens. „Wenn sich das weiter so hält, bekomme ich noch Verstärkung“, freut sich Beate Treiber, im Moment noch einzige Mitarbeiterin der Filiale. Gemessen an der Begeisterung am ersten Tag sollte es an den Tannrodaern zumindest nicht liegen.