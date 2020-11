Tannroda: Schicker Treffpunkt statt der Maulwurfs-Einöde

Die „Arm-Rotation“ ist eines der drei frei zugänglichen Outdoor-Fitnessgeräte am Rande des neuen Tannrodaer Freizeit-Areals.

Ein paar Freudentränen verdrückten sich am Samstagvormittag Manuela Haueisen-Meißner und Jeanette Basko: Die beiden Frauen haben sich um die Neugestaltung des Sportplatz-Areals in Tannroda besonders verdient gemacht und durften nun im Kreise etlicher Besucher die offizielle Einweihung feiern. Haueisen-Meißner ist Leiterin der Tannrodaer Grundschule sowie Mitgründerin und Sprecherin einer Projektgruppe, aus der die Idee stammt, den alten Fußballplatz in eine Bewegungs- und Begegnungsstätte für alle Generationen zu verwandeln. Basko arbeitet im Bauamt der Stadt Bad Berka und fand letztlich die entscheidenden Wege, um das Projekt zum Erfolg zu führen.