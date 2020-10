Tanzabend in der Kulturkirche

Zu einem Tanzabend mit romantischen Gesellschaftstanzrunden lädt die Thüringer Tanz-Akademie am Samstag, 10. Oktober, um 20 Uhr in ihre Tanzschule in der Kultur-Kirche an Schubertstraße 23 ein. Von Walzer bis Salsa und von Foxtrott bis Disco-Fox kann Erlerntes angewendet und gefestigt werden. Weitere Infos und Kurstermine unter www.thueringer-tanz-akademie.de.