Tanzlinde am Baumbachhaus in Kranichfeld wuwrde beschnitten und gesichert.

Tanzlinde in Kranichfeld beschnitten

Die Tanzlinde vor dem Geburtshaus von Heimatdichter Rudolf Baumbach ist mit ihren geschätzten 275 bis 300 Jahren der wohl bekannteste Baum in Kranichfeld. Der Anlass ihrer Pflanzung ist nicht bekannt, wie der Kranichfelder Historiker Wolfgang Kahl recherchiert hat. Heiße und trockene Sommer sowie Bauarbeiten haben Schäden am Baum hinterlassen. Das war für die Stadtverwaltung der Anlass, dass vor wenigen Tagen Mitarbeiter der Firma Baumläufer Weimar in den Baum stiegen und eine ganze Menge Totholz mit der Säge entfernten. Besonders wichtig war die Absicherung der Baumkrone mit stabilen Bändern.