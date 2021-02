Tasifan bietet Zirkusworkshops im Wohnzimmer an

„Tanz mit dem Ball“ eröffnete am Donnerstag die Reihe der Zirkus-Workshops im Wohnzimmer, zu denen der Kinderzirkus Tasifan im Lockdown einlädt. „Wie es aussieht, wird es noch einige Wochen dauern, bis wir uns wieder in Turnhallen, der Schwungfabrik oder am Papiergraben treffen können. Deshalb haben wir uns etwas Neues für euch überlegt“, motivieren Tasifan-Leiter Dirk Wendelmuth und sein Team die Tasifanos zu Online-Trainings über Zoom. „An die Rechner fertig los – viel Bewegung zu Hause“, heißt es dann am Freitag, 19. Februar, 16 Uhr. Weitere drei Online-Workshops folgen bis Freitag, 26. Februar, jeweils 16 Uhr. Die Angebote sind für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien offen, heißt es von Tasifan Es sei egal, ob oder in welchem Kurs die Teilnehmenden in der regulären Tasifan-Saison sind. Wer wann welchen Workshop anbietet, hat der Kinderzirkus Tasifan auf seiner Homepage veröffentlicht. „Wir werden mit euch Akrobatik machen, mit Bällen jonglieren, verschiedene Tanzrichtungen ausprobieren und bei Krafttraining & Dehnung vielleicht sogar ins Schwitzen kommen“, verspricht die Zirkusleitung. Die Zugangsdaten wurden den Tasifanos mit der letzten Tasifanpost verschickt. Wer technische Fragen hat oder noch einmal die Zugangsdaten benötigt, kann sich an Julia wenden: julia@tasifan.de.