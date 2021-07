Taubach begrüßt Spaziergänger

Taubach. Weimars Bürgerstiftung hat ihre öffentlichen Ortsteilspaziergänge im Ilmdorf Taubach fortgesetzt.

Weimars Bürgerstiftung setzte am Wochenende ihre Tradition fort, Stiftern sowie interessierten Bürgern die Ortsteile der Stadt näher zu bringen. Ziel ihres Spaziergangs war diesmal Taubach.

Taubachs Einwohner hatten ihren Gästen viel zu erzählen. Brigitte Burckhardt plauderte vom Leben in Thüringens ältester verbriefter Mühle. Sybill Hecht und Christian Brunkow führten vorbei an restaurierten Höfen, dem Friedhof, dem alten Pfarrhaus und der von Kindern kunstvoll gestalteten Stützmauer des Radweges. In der Feuerwehr berichtete Wehrleiter Thomas Uschkurat über die Brandschützer. Zum Schluss konnten die Spaziergänger den Kirchplatz mit der Kirche St. Ursula bestaunen. Anneliese Eisenberg gab einen Einblick in die Geschichte und die Sanierung des Gotteshauses.