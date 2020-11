Illustratorin Nadja Rümelin, Helene (14), Eduard (8) und Hannes (9) am Sonnabend mit Ortsteilrätin Sybill Hecht (von links) vor dem noch nicht fertigen Wartehäuschen am Plan in Taubach.

Mit ihrer Wandmalerei am neuen Radweg haben Taubachs Kinder im Sommer von sich reden gemacht. Am Wochenende waren drei von ihnen erneut künstlerisch aktiv. Diesmal am Buswartehäuschen am Plan.