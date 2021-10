Taubacher Orgel ist „ein klingendes Denkmal“

Orgel-Professor Martin Sturm (hier an der Franz Liszt-Gedächtnisorgel in der Herz Jesu-Kirche) gibt ein Konzert in der Taubacher Kirche.

Taubach. Mit der Witzmann-Orgel in der Taubacher Kirche hat die Liszt-Hochschule Weimar ein weiteres Instrument für die Ausbildung ihrer Studierenden.

Als „klingendes Denkmal lebendiger Musikgeschichte“, würdigt Martin Sturm, Professor für Orgel und Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, die Witzmann-Orgel in der Kirche St. Ursula zu Taubach. „Das hervorragend restaurierte Instrument lässt ganz tief in eine Klangwelt eintauchen, die zwischen Spätbarock und Romantik vermittelt“, begründet er. Und es zeige „somit ganz klar, wie aus der Bach-Orgel des mittleren 18. Jahrhunderts die romantische Orgel von Orgelbauern wie Witzmann sukzessive entwickelt wurde“.

Damit erklärt der mehrfach ausgezeichnete Organist, Pädagoge, Komponist und künstlerische Berater bei verschiedenen Orgelneubauten und Restaurierungen auch, warum dieses Instrument für die Ausbildung der Studierenden seiner Orgelklasse einen hohen Stellenwert besitzt. Am Samstag, 2. Oktober, 17 Uhr, gibt Martin Sturm auf der Witzmann-Orgel selbst ein Konzert. Dabei erklingen ausschließlich Improvisationen, welche die klangliche Vielfalt der Taubacher Orgel beleuchten. Das Publikum sei aufgefordert, Themenvorschläge in Form von Melodien, Texten oder Bildern mitzubringen, welche dann im Konzert spontan zu Musik verarbeitet werden.

Für die Ausbildung der Studierenden im Fach Orgel an der Musikhochschule Weimar werden bereits die Franz Liszt-Gedächtnisorgel in der Herz Jesu-Kirche, die Orgel im Saal Am Palais und die Peternell-Orgel in Denstedt genutzt. Welchen Stellenwert haben diese Orgeln in seinem Ausbildungskonzept? Martin Sturm unterstreicht, dass die Thüringer Orgellandschaft weltweit einzigartig ist: „Nirgendwo anders lässt sich im Orgelstudium eine solche Dichte historischer Orgeln aus verschiedenen Epochen erleben. Viele Instrumente wurden sogar beispielsweise von Bach oder Liszt selbst bespielt. Dieses direkte Erleben von historischen und authentischen Instrumenten ist elementar für die Weimarer Kirchenmusik- und Orgelausbildung“.

