Taubachs Platz an der Sonne

Taubach. Mit der Neugestaltung des Taubacher Ecks wurde auch die Sonnenuhr wieder in Gang gesetzt.

Hin und wieder ist es nötig, die eigene Visitenkarte zu überarbeiten. Welchen Effekt das für eine ganze Ortschaft hat, beweisen die Taubacher am Ortseingang aus Richtung Weimar. Hier haben sie ihr „Taubacher Eck“, an dem die Ilmtalstraße und die Straße An der Schatzgrube zusammenlaufen, in Eigeninitiative neu gestaltet. Zu Pfingsten war es an der Zeit, das zu feiern.

Als grüner Empfangstresen war dieser kleine Vorsprung, dort, wo die Ortseinfahrt die erste Kurve beschreibt, zur 850-Jahr-Feier 1970 angelegt worden – mit Bänken, zwei Fichten, einer Kiefer und Hecken. Die Gehölze wucherten sich durch die Zeit, einer der Bäume lehnte sich bereits ans Nachbarhaus an.

Der Ortschaftsrat um Ortsbürgermeister Thoralf Canis, die örtliche Feuerwehr und weitere freiwillige Helfer aus dem Dorf ergriffen deshalb Ende Februar die Initiative und begannen, das Areal umzugestalten. Die Bäume wurden mit Genehmigung gefällt , die Hecke entfernt. Dafür pflanzten sie einen großen Spitzahorn, legten Grünflächen und einen neuen Weg an und versetzten bei dieser Gelegenheit auch die Straßenlaterne in der Kurve, um den Verlauf einer Grundstücksgrenze zu bereinigen.

Auch dem Herzstück dieses Fleckchens verhalfen sie zu einem neuen Platz an der Sonne: ihrer Sonnenuhr. Diese hatte der Matrikel-Jahrgang 1973 der Sektion Bauingenieurwesen an Weimars HAB 1977 quasi als Abschiedsgeschenk an die Studienheimat hier hinterlassen. Weshalb ausgerechnet in Taubach, weiß heute keiner mehr so genau. Schließlich gehörte der Ort seinerzeit noch nicht zur Stadt.

Die Urheber der Aktion kehrten zu Pfingsten allerdings noch einmal an ihre außerhochschulische Wirkungsstätte zurück. Bernd Bitter aus Oberweimar, Ralf Bartolomäß aus dem fränkischen Weißenburg, Dieter Benß aus Erfurt und Michael Spitzenberg aus Silberhausen im Eichsfeld folgten der Einladung nach Taubach. Sie konnten sch davon überzeugen, dass ihre Uhr nun wieder den zwischenzeitlich verlorenen Stab hat, der den Schatten aufs Ziffernblatt wirft und dass sie versetzt, neu ausgerichtet und damit gewissermaßen die Uhrzeit gestellt wurde.

Michael Spitzenberg war damals der Initiator der Idee. „Erst dachten wir an eine Bank oder ein besonderes Geländer und kamen dann aber auf die Sonnenuhr. Eigentlich hatte ich davon keine Ahnung. Aber ch kannte ich zumindestens mit Steinmetzarbeiten aus, weil mein Schwiegervater Steinmetz war“, sagte der heute 68-jährige Eichsfelder. Den Sandsteinsockel besorgten sich die Studenten damals beim Weimarer Steinmetzmeister Kurt Stiefel. Die oben aufliegende schwarze Granitplatte brachte Spitzenberg seinerzeit mit der Bahn aus dem Eichsfeld mit. Angesichts dieser Transportzwänge sei sie auch vergleichsweise dünn und damit weniger schwer ausgefallen.

Nach der Wende ließ sich der Diplom-Bauingenieur Michael Spitzenberg tatsächlich zum Steinmetz ausbilden. Seinem Erstlingswerk in Taubach folgten inzwischen deutschlandweit 55 Sonnenuhren, die er unter anderem für Bonn, Heilbronn und für die Lausitz anfertigte. Selbst in Ägypten stehen zwei Sonnenuhren aus seiner Werkstatt.

Zu beachten sei, dass die Taubacher Uhr mitteleuropäische Zeit anzeigt, im Sommer also eine Stunde nachgeht.