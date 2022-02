Tauschbörse für Saatgut in Weimar: Altes und Raritäten gefragt

Der Sitz der Volkshochschule am Graben in Weimar. Hier gibt es am Samstag Saatgut, vor allem alte Sorten.

Weimar. Hobbygärtner sind dazu am Samstag bei einer Veranstaltung der Grünen Liga und der Volkshochschule willkommen.

Eine Tauschbörse für Saatgut unter dem Titel „Es liegt in unserer Hand!“ veranstalten die Grüne Liga und die Volkshochschule (VHS). Private Gärtnerinnen und Gärtner haben dabei am Samstag die Möglichkeit, an freies Saatgut aus Gärten, von Balkonen, Terrassen oder Fensterbrettern zu kommen. Willkommen sind besonders Teilnehmer, die alte und seltene Sorten beisteuern oder Raritäten, die nicht in den Handel gelangen, weil sie zwar köstlich, aber zum Beispiel nicht gut zu lagern sind. Ein Vortrag um 15 Uhr zum Anbau und Erhalt selten gewordener und alter Sorten ergänzt das Programm.

Der Unkostenbeitrag von 4 Euro wird in ein Getränke- und Kuchenangebot umgesetzt.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Samstag, 26. Februar,14 bis 17 Uhr; VHS-Gebäude, Graben 6