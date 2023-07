Tausende zieht es in die Apoldaer Freibäder

Weimarer Land. Die Temperaturen über 30 Grad lockten am Wochenende ins Freibad. So waren die drei Freibäder in Apolda gut besucht.

Stabile Temperaturen über 30 Grad lockten am Wochenende Tausende von Gästen in die drei Freibäder im Altkreis Apolda. Im Freibad Apolda tummelten sich nach Angaben von Schwimmmeister Nico Kozian (im Bild) am Samstag 1150 Gäste in den Becken und auf den Liegewiesen, Sonntag waren es über 1500. In Oßmannstedt zählte Schwimmmeister Florian Zeitz knapp 1000 Gäste (Samstag) und Sonntag gut 1200. Fürs Bad Sulzaer Freibad meldete Schwimmmeister Tobias Krug sowohl für Samstag als auch für Sonntag jeweils um die 2000 Badegäste.