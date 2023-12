Tausender im Doppelpack für die Weimarer Bürgerstiftung

Weimar Insgesamt 2000 Euro spendet die VR Bank Weimar eG für „Weimars Gute Nachbarn“ und den Kinder- und Jugendfonds.

Kurz vor dem Weihnachtsfest und dem bevorstehenden 20-jährigen Jubiläum der Weimarer Bürgerstiftung hat die VR Bank Weimar eG die Stiftung und ihre vielfältigen ehrenamtlichen Initiativen mit einer Spende unterstützt. Insgesamt sollen 2000 Euro an die Bürgerstiftung überreicht werden, teilt die Bank mit. 1000 Euro davon wurden bereits für den kostenfreien Besuchsdienst „Weimars Gute Nachbarn“ an Sabine Meyer und Silke Kleine von der Stiftung übergeben.

Das Projekt richtet sich vorwiegend an ältere Menschen in Weimar, die sich einen guten Nachbarn wünschen: Ehrenamtliche Begleiter schenken mit ihrer Zeit, Zuwendung und Muße den hilfsbedürftigen Menschen schöne Momente im Alltag. Bei einem Spaziergang im Park, Theaterbesuch oder bei einem Schaufensterbummel genießen die Senioren die gemeinsame Zeit. Mediencoaches von „Weimars Gute Nachbarn“ unterstützen zudem die alleinlebenden Senioren auch beim Umgang mit digitalen Medien. Eine zweite Spende über weitere 1000 Euro soll dann zu Jahresbeginn einem Projekt des Kinder- und Jugendfonds zufließen, teilt die VR Bank mit.

500 Euro für das Hofballett des HWC

Auch unter dem Jahr unterstützt die Bank Vereine und Initiativen in Weimar: etwa das Hofballett des HWC. Die Tänzerinnen begeisterten bereits im September die Gäste auf dem Sommerfest für Mitglieder der VR Bank Weimar mit ihrer großen Freude am Tanzen, heißt es. Von der Trainerin Diana Seidenschnur werde das Team bestens betreut und trainiert. Eine zusätzliche Unterstützung für das geplante Trainingslager konnten die Bank-Vorstände Martin Wagner und Michael Galander im September übergeben. In Form eines Schecks überreichten sie 500 Euro an die Tanzgarde des Hofballetts.