Termine in der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle des Landkreises können ab September auch online angemeldet werden. Darüber informierte am Dienstag das Landratsamt. Über die Internetseite des Kreises (www.weimarerland.de) sei das bis zu vier Wochen im Voraus, spätestens jedoch drei Tage vor dem gewünschten Termin möglich. Dabei werden der Tag und die Uhrzeit des Besuchs bei der Kfz-Behörde gebucht. Für den Beginn am 1. September sind die ersten Terminvergaben ab Freitag, 28. August 2020, möglich. Weiterhin möglich seien auch telefonische Terminvergaben. Dafür stehen die Behörden-Telefonnummern 03644 540 728 und -729 zur Verfügung.