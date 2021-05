Termine für Blutspenden in Nohra und Umpferstedt

Landkreis. In Nohra und Umpferstedt sind in dieser Woche noch mobile Teams des Instituts für Transfusionsmedizin zu Gast.

In Nohra und Umpferstedt gibt es die letzten Blutspende-Termine im Weimarer Land vor Pfingsten. Am Donnerstag, 20. Mai, gastiert ein mobiles Team des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl von 17 bis 20 Uhr im Nohraer Spartenheim (Am Sperlingsberg). Am Freitag, 21. Mai, haben alle Spendenwilligen von 16 bis 19 Uhr im Umpferstedter Feuerwehr-Gerätehaus (Teichstraße 12) die Möglichkeit, sich einen halben Liter des dringend benötigten Lebenssaftes abnehmen zu lassen.