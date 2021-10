Test-Angebote in Weimar und im Altkreis nehmen ab

Weimar. Preise in Weimar variieren stark. Weiterer Todesfall in der Kulturstadt und Sieben-Tage-Inzidenz nur noch knapp unter 100.

Die seit Montag geltende Kostenpflicht für Tests in den Weimarer Schnelltestzentren ist auch für das Personal eine Herausforderung. Das merkten die Johanniter Katharina Hille und Heiko Schmidt im Atrium sehr schnell.

Unzweifelhaft war, eine Frau mit Erkrankungssymptomen wieder wegzuschicken, damit sie zunächst zu Hause einen Selbsttest durchführt. Komplex war der Fall einer Pädagogik-Studentin, die zum Praktikum in einen Kindergarten wollte. Hier fordert das Land in der Warnstufe eins, die in Weimar gilt, einen Test. Bezahlen musste die Frau ihn nicht: Ihr Impfausweis bewies, dass sie in ihrer chinesischen Heimat eine Erstimpfung mit einem Vakzin erhalten hatte, das allerdings in Deutschland nicht zugelassen ist.

Eine andere Studentin musste den Test bezahlen, den sie für den Präsenzunterricht an der Musikhochschule benötigte. Ein Pärchen, das am Dienstag nach Griechenland fliegen wollte, entschied sich im Atrium noch um – weil es im Internet einen günstigeren Anbieter fand. Die Betreiber der Testzentren in Weimar wollen sich die Entwicklung in den kommenden Wochen ansehen und bleiben zunächst bei ihren Öffnungszeiten. Allerdings stellt das Weimarer Klinikum die öffentlichen Tests ein. Und im Altkreis Weimar-Land führt die Helios-Klinik Blankenhain nur noch auf Anforderung des Gesundheitsamtes PCR-Tests durch.

Mit 22 Euro sind in Weimar die Johanniter in den angemieteten Räumen im alten Atrium-Kino am teuersten. Gezahlt werden kann bar oder per EC-Karte. Diese beiden Varianten akzeptiert auch das Deutsche Rote Kreuz, das die Dienstleistung für 20 Euro in der Marktstraße anbietet. Cornelius Golembiewsky verlangt in der Teststelle an der Universität 20 Euro in bar. Bei Goethe-Apotheker Fabian Maier kostet der bar zu bezahlende Test im Bienenmuseum 10 Euro. Classic-Apotheker Stefan Fink in Schöndorf möchte als Sprecher der Thüringer Apotheker aus „wettbewerbsrechtlichen Gründen“ keinen Preis nennen, bietet aber beide Zahlungsmöglichkeiten an.

Der weitere Zulauf in den Testzentren hängt auch vom Infektionsgeschehen in Weimar ab. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 96,58 steht Weimar nahe der 100er-Markt, ab der Warnstufe zwei kommt.

Das Gesundheitsamt registrierte am Wochenende 29 neue Infektionen und 21 Genesene. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus bekannt. Derzeit gehen die meisten Neu-Infektionen mit zwölf Fällen auf Schulen zurück, darunter die Gemeinschaftsschule Carl Zeiss und die Cranach-Grundschule.