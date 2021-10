Die Ampelschaltungen in Weimar sorgen stets für Ärger bei Kraftfahrern.

Testphase für bessere grüne Welle in Weimar

Weimar. Vorrangschaltung für Busse an den Ampeln soll als mögliche Problemlösung probeweise abgeschaltet werden.

Eine Testphase, in der die Vorrangschaltung der Stadtbusse ausgeschaltet bleibt, hat die Stadtverwaltung ohne nähere Terminangaben angekündigt. Untersucht werden soll, ob dadurch, dass die Fahrer dann nicht mehr bei Bedarf Ampeln auf Rot schalten können, für den anderen Fahrzeugverkehr besser eine grüne Welle zustande kommt – und natürlich auch, welche Konsequenzen für das Einhalten der Fahrpläne das hat. Zuletzt gab es wegen der zeitgleichen Bauarbeiten an der Ossietzkystraße, wo eine Baustellenampel nicht auf die anderen Ampeln abgestimmt werden kann, sowie der halbseitigen Sperrung der Unterführung Ettersburger Straße über Wochen oft lange Staus. Zudem gibt es seit Jahren Unmut darüber, dass die Ampelschaltung am Atrium den Verkehrsfluss behindert.