Vom Stadtring an das Sophien- und Hufeland-Klinikum zieht Weimars semistationäre Einrichtung in der kommenden Woche um. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll der Blitzer ab Montag, dem 14. Dezember, seinen neuen Standort in der Wassily-Kandinsky-Straße in Höhe der Fußgängerquerung finden. Im Bedarfsfall könne der Blitzer dort jederzeit abgezogen werden, erinnerte die Stadt.