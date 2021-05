Teure Fotos am Weimarer Stadtring ab Montag

Der Panzerblitzer bei einem früheren Einsatz an der Erfurter Straße. Ab dem 31. Mai steht er am Stadtring in Höhe der „Brotklappe“.

Weimar. Der Panzerblitzer der Stadt zieht am Wochenende um. Wir kennen den genauen neuen Standort.

Der mobile Blitzer der Stadt wechselt seinen Standort von der Marcel-Paul-Straße in Nord an den Stadtring. Nach Angaben der Stadtverwaltung lässt ihn der Ordnungsdienst ab dem 31. Mai in der Trierer Straße in Höhe der „Brotklappe“ aufstellen, also zwischen August-Bebel-Platz und Abraham-Lincoln-Straße. Dort diene er vor allem dazu, den Schulweg in diesem Bereich durch die Tempokontrolle zu sichern. Bei Bedarf könne der Blitzer jederzeit kurzfristig umgesetzt werden, so die Stadt.