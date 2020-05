Der Panzerblitzer, hier in der Boldeschwinghstraße, wechselt an die Belvederer Allee.

Weimar. Der Panzerblitzer, hier in der Boldeschwinghstraße, wechselt an die Belvederer Allee.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teure Fotos auf Belvederer Allee

Der semistationäre Blitzer der Stadt wandert von einer Tempo-30-Zone vor einer Schule zur nächsten: Nach der Fürnbergschule in der Bodelschwinghstraße ist in der kommenden Woche die Belvederer Allee in Höhe der internationalen Schule sein neuer Standort. Bei Bedarf, so die Stadt, sei eine kurzfristige Änderung jederzeit möglich.