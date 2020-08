Teure Fotos in der Steubenstraße

In die Innenstadt gewandert ist über das Wochenende die semistationäre Blitzer-Einrichtung der Stadt. Der Ordnungsdienst hat den sogenannten Panzerblitzer in der Steubenstraße aufgestellt – und zwar in Höhe der Liszt-Apotheke an der Einmündung zur Lisztstraße. Das teilte die Stadtverwaltung zu Wochenbeginn mit. Zuvor hatte das Gerät im Norden der Stadt in Höhe des Hostels und Hotels an der Buttelstedter Straße teure Fotos von Rasern aufgenommen. Das Rathaus erinnerte daran, dass die semistationäre Einrichtung jederzeit kurzfristig den Standort wechseln könne, falls sie an einer anderen Stelle in der Stadt zur Tempokontrolle erforderlich sei.