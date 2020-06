Die semistationäre Blitzer-Einrichtung der Stadt Weimar – hier bei einem früheren Termin an der Ettersburger Straße – ist nach Legefeld umgezogen.

Teure Fotos in Legefeld

Wiederum vor einer Schule steht in dieser Woche die semistationäre Blitzer-Einrichtung der Stadt. Durch den Städtischen Ordnungsdienst wurde sie in der Legefelder Hauptstraße in Höhe der dortigen Grundschule aufgestellt. Kurzfristige Änderungen sind laut Verwaltung bei Bedarf jederzeit möglich.