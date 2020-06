Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teure Fotos in Schöndorf

Der semistationäre Blitzer wandert in der kommenden Woche nach Schöndorf. Der städtische Ordnungsdienst will ihn in der Ernst-Busse-Straße aufstellen, teilte das Rathaus mit. Den genauen Standort nannte es nicht. Zuletzt stand der Blitzer in der Waldstadt stets oberhalb des Heizkraftwerkes nahe der Bertuch-Schule. Kurzfristige Änderungen des Standortes sind bei Bedarf jederzeit möglich.