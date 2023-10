Teure Rückkehr zur Normalität

Susanne Seide über die teure Seite einer Medaille im Weimarer Land.

Gut 14 Wochen mussten vielfach genervte Autofahrer – allen voran die Berufspendler unter ihnen – bei der Fahrt von Weimar nach Jena und zurück über Apolda ausweichen oder über die Dörfer schleichen. Schließlich war die B 7 eben für diese Zeit abschnittsweise für Bauarbeiten voll gesperrt.

Seit Mittwochnachmittag herrscht nun wieder freie Fahrt für freie Bürger, was für einige unter ihnen allerdings mit einer teuren Nebenwirkung versehen worden sein dürfte. Denn kaum war der letzte Bagger verschwunden und die letzte Baumaschine weggefahren, fuhren schon wieder andere ihre Technik auf: Es herrschte sofort wieder Blitzeralarm an einem der vielen bekannten Standorte, dieses Mal – so viel ist überliefert – an dem bei der Abfahrt nach Kötschau.

Wer also gut gelaunt die freie Piste zu sehr genossen hat, ohne aufs Tempo zu achten, den wird auf ewig ein teures Foto an die Zeit direkt nach der Straßenfreigabe erinnern. Und ebenso daran, wie ungefährlich es fürs Portemonnaie gewesen ist, 14 Wochen über Apolda oder die Dörfer zur Arbeit und wieder nach Hause zu zuckeln.