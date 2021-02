Teurer Vorfahrfehler auf Weimars Schwanseestraße

Weimar. Wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von 25.000 Euro an zwei Fahrzeugen ist bei einem Unfall an der Einmündung von Schwansee- und Florian-Geyer-Straße entstanden. Am 26. Februar war eine 44-jährige Opel-Fahrerin auf der Schwanseestraße stadteinwärts unterwegs. Sie wollte nach links in die Florian-Geyer-Straße einbiegen und übersah einen entgegenkommenden Audi Q5. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Audi-Fahrer wurde leicht an der Hand verletzt.