Thangelstedter feiern Kirmes

Thangelstedt. Mit der Showband „Xtrawild“ und dem Musikverein Neusitz feiern die Thangelstedter am 23. und 24. Juli ihre Kirmes.

Es ist erst vier Wochen her, dass die Thangelstedter ihr Dorffest feierten. Jetzt soll das Festzelt erneut aus den Nähten platzen: Für dieses Wochenende haben der Dorfverein und die Kirmesgesellschaft zur Kirmes nach Thangelstedt eingeladen. Los geht es am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr mit dem Kirchweihgottesdienst. Um 21 Uhr startet die Kirmesgesellschaft ihren Festumzug durchs Dorf, der am Zelt ins Eintanzen mündet. Die Showband „Xtrawild“ spielt ab 22 Uhr zum Tanz. Das Sonntagsprogramm startet um 10 Uhr parallel mit dem Frühschoppen im Festzelt und der Ständchenrunde durch den Ort. Für den Nachmittag hat sich ab 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen der Musikverein Neusitz angesagt. Außerdem ist die Thangelstedter Kindertanzgruppe zu erleben.