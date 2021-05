Theater aus Weimar im Stream: Faust I und II

Weimar. Das DNT Weimar zeigt den Borchert-Film „Draußen vor der Tür“ und beide Teile von Goethes „Faust“ im Online-Programm.

Anlässlich des Geburtstags von Wolfgang Borchert, der sich zum 100. Mal jährt, zeigt das DNT Weimar am Donnerstag, 20. Mai, 20 Uhr, im Online-Programm noch einmal den Film „Draußen vor der Tür“. In seinem einzigen dramatischen Text erzählt der Autor die Geschichte des Kriegsheimkehrers Beckmann, der vergeblich versucht, im zivilen Leben und der von Verdrängung geprägten Nachkriegsgesellschaft Fuß zu fassen. Die filmische Umsetzung von Regisseur Marcel Kohler schlägt eine Brücke vom Jetzt zum Damals und lässt die Figur ihren Gang seit 1947 unentwegt fortsetzen und kein Obdach finden.

An den darauffolgenden Abenden lädt das DNT erneut auf eine Reise in die Weimarer Theatergeschichte ein: Am Freitag, 21. Mai, läuft ab 20 Uhr Fritz Bennewitz‘ Inszenierung von Goethes „Faust. Der Tragödie erster Teil“ aus dem Jahr 1965. Ebenfalls mit Wolfgang Dehler und Fred Diesko in den Hauptrollen ließ der Regisseur 1967 den zweiten Teil des Dramas folgen, der am Samstag, 22. Mai, 20 Uhr, online zu sehen ist. Die Aufzeichnungen stellte die Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv zur Verfügung. Tickets (10 Euro, ermäßigt 6 Euro) gibt es auf der DNT-Internetseite. Beim Kauf erhält man einen Zugangslink, über den die Videos zum jeweiligen Termin verfügbar sind.

www.nationaltheater-weimar.de