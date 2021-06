„Theater im Hof“ im Kirms-Krackow-Haus in Weimar

Weimar. Im Hof des Kirms-Krackow-Hauses wird wieder Theater gespielt – diesmal auch für die ganze Familie.

Im Hof des Kirms-Krackow-Hauses an der Jakobstraße wird wieder dem Theater die Bühne bereitet. In Zusammenarbeit des Café „La Tarte“, der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und der Blauen Bühne Erfurt beginnt dort am Freitag, 25. Juni, die Schauspielsaison. Diese wartet erstmals auch mit Programm für Kinder auf.

Den Anfang macht in dieser Woche die schwarze Komödie „Das letzte Mal“. Bis zum Saisonabschluss Anfang September kommen zwei weitere Stücke im Wechsel hinzu: die Komödie „Die Geliebte meines Mannes sowie das Märchen von Pinocchio. Die Abendveranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr, jene für Kinder um 17 Uhr. Karten sind vorab in der Tourist-Information sowie online über das Café „La Tarte“ erhältlich.

Das Theater im Hof ist auch Reminiszenz an Franz Kirms, den Schatullen-Verwalter des Weimarer Hoftheaters zur Goethezeit.