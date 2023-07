Theater und Musik im Forsthaus bei Schellroda

Schellroda. Der Sonntag in Willrode hält ein abwechslungsreiches Programm bereit.

Open-Air-Theater und Musik bietet diesmal der „offene Forsthaus-Sonntag“ in Willrode, knapp hinter der Kreisgrenze des Weimarer Landes an der Straße zwischen Schellroda und Egstedt. Am 30. Juli um 10 Uhr öffnen sich die Pforten, ab 11 Uhr bietet das „Theater im Palais“ eine Aufführung von „Sterntaler“ an, in einem Waldstück unweit des Forsthauses. Treffpunkt ist der Parkplatz, Eintrittskarten können vor Ort erworben werden. 15 Uhr folgt im Innenhof ein Country-Konzert mit „Vespertilio“ – mit freiem Zutritt, Spenden sind natürlich willkommen. Zum Programm gehören auch ein kleiner Handwerkermarkt, das geöffnete Jagdmuseum in der Kapelle, außerdem für das leibliche Wohl Wildspezialitäten vom Grill sowie Kaffee und Kuchen im Scheunencafé.