Das Forsthaus Willrode bietet sich am Wochenende und darüber hinaus als Ausflugsziel in der Region an – mit Wild, Kabarett und Märchen.

Theater und Wild vom Rost im Forsthaus

Theater und Wildspezialitäten vom Rost bietet das Forsthaus Willrode. Im Innenhof des historischen Geländes präsentiert das Erfurter Theater im Palais open air „Allein in der Sauna. Oder: Warum Männer und Frauen eben doch (nicht?) zusammen passen“. Versprochen wird ein kabarettistisch-spritziger Aufguss mit Seitenhieben gegen alles, was das Zusammenleben der Geschlechter schwierig macht. Ferner spielt das Theater am Sonntag, 26. Juli, ab 11 Uhr in einem schattigen Waldstück Grimms Märchen „Rotkäppchen“ (Treffpunkt am Parkplatz).

Für Besucher gibt es am Wochenende noch etwas Besonderes: Profikoch Martin Brater brät Samstag und Sonntag (25./26. Juli) Variationen von Wildspezialitäten. Auch der Wildladen ist geöffnet.

Kabarett-Vorstellungen: Samstag, 25. Juli, sowie Mittwoch bis Samstag, 29. Juli bis 1. August, jeweils 20 Uhr; Karten unter 0361/55049901 oder an der Abendkasse