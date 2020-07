Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theatererlebnis für Einzelgänger

Ihre Premiere erlebte jetzt die jüngste Produktion des Jungen Theaters Stellwerk „Antigone – eine Recherche“. Die antike Figur Antigone und die der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete werden in dem Stück, künstlerische Leitung: Sophie Weigelt, verwoben, verglichen und verrissen. Beide werden als Heldinnen bezeichnet. Warum? Wie fühlt es sich an, für einen Moment Heldin zu sein? In der Miniaturwelt des Lambe Lambe-Theaters werden die Biographien beider Frauen beleuchtet und erstaunliche Parallelen zwischen 1276 v. Chr. und dem Jahr 2019 gefunden. Der anschließende Audiowalk auf dem Bahnhofsvorplatz knüpft daran an und fordert zum Wechsel der Perspektive auf. „Antigone – eine Recherche“ ist Theater für „Einzel-Gänger“. Für jene, die ein individuelles Theatererlebnis schätzen. Für alle, die sich schon mal gewünscht haben, eine Aufführung alleine zu genießen.