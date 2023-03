Das Plakat zum Auftritt von Jürg Wisbach am 23. März in der Jakobskirche.

Theaterstück „Judas“ in der Weimarer Jakobskirche

Weimar. Jürg Wisbach nimmt das Publikum mit auf fast 2000 Jahre der Geschichte der biblischen Gestalt.

Der Schauspieler Jürg Wisbach, 2000 bis 2010 oft auf der DNT-Bühne zu sehen, bringt am Donnerstag, 23. März, ab 19.30 Uhr das Theaterstück „Judas“ in die Jakobskirche (Eintritt frei). Fast 2000 Jahre lässt Judas das Publikum an seiner Geschichte teilhaben.

Der Text ist Augenzeugenbericht, Image-Kampagne, Verteidigungsrede und Eingeständnis desjenigen, auf dem alle anderen die Schuld am Tod des Messias abladen konnten, unter dem Motto: „Ich wasche meine Hände in Unschuld.“ Die flämische Autorin Lot Vekemans lässt Judas über seine Wut, Enttäuschung und Sehnsüchte reden, ohne die Verantwortlichkeit seines Handelns zu leugnen. Aber ist Zweifel nicht ein viel produktiverer Zustand als der Glaube? Denn ohne ihn hätte es auch Kreuzigung und Auferstehung nicht gegeben.