„Theatralische Abentheuer“ auf Schloss Kochberg zu erleben

Großkochberg. Koproduktion gewährt Einblick in den Theateralltag, Produktionsbedingungen und sozialen Verhältnisse

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg an der Klassik-Stiftung und die „Lautten Compagney Berlin“ laden zur zweiten Koproduktion. Die Oper „Die Theatralischen Abentheuer“ bringt das Geschehen hinter den Kulissen einer Opernproduktion auf die Bühne und gewährt dadurch Einblicken in den Theateralltag, die Produktionsbedingungen und die sozialen Verhältnisse der damaligen Zeit. Tragende Figuren sind ein Direktor, ein Dichter, ein Kapellmeister und drei Primadonnen, die um Liebe, Ruhm und Karriere streiten. Die Botschaft der Oper ist zeitlos: wo viele Egoismen zusammenkommen, wird ein Projekt verhindert statt befördert. Am Samstag, 12. August, um 17 Uhr sowie am Sonntag, 13. August, 16 Uhr, lüftet sich der Vorhang im Liebhabertheater Schloss Kochberg.

Kartenreservierung per E-Mail an:theaterkasse@liebhabertheater.com