Therapeutisches Nashorn öffnet ein Kapitel DDR-Geschichte

Tipsy ist ein therapeutisches Nashorn. Aus Jute genäht, sehr stabil durch ein Holzgerüst und ausgestopft mit Holzwolle. Mit ihrem jetzt im Verlag Revolver Publishing Berlin erschienenen Kinderbuch „Tipsy“ holen Autorin Silke Opitz und Illustratorin Ina Hattenhauer die Spielzeuggestalterin Helene Haeusler (1904-1987), Dozentin an der Fachschule für Spielzeug in Sonneberg, ins Licht der Öffentlichkeit. Und sie erinnern damit auch an ein nahezu vergessenes Kapitel DDR-Geschichte. Von heute, Dienstag, an und bis zum 24. Dezember sind zudem die ebenso markanten wie humorvollen Illustrationen der in Weimar lebenden Künstlerin Ina Hattenhauer im Bauhaus-Atelier ausgestellt. Sie kehrt damit gleichsam in die unmittelbare Nähe ihrer einstigen Ausbildungs- und Wirkungsstätte zurück: Ina Hattenhauer hat an der Bauhaus-Universität Weimar Visuelle Kommunikation studiert.

„Ich wollte Helene Haeusler ein wenig zurückholen“, erklärt die Kunsthistorikerin Silke Opitz ihre Motivation. Und holt mit den Therapiertieren Nashorn, Ente, Nilpferd und Giraffe auch Haeuslers drei Schülerinnen Renate Müller, Gudrun Metzel und Elfriede Fritsche aus dem Vergessen. Zwei, drei Jahre investierte Silke Opitz in das Buchprojekt. „So ein Text will auch reifen“, begründet die Autorin. Sie recherchierte ausgiebig. Und erinnert mit dem Kinderbuch auch daran, dass in Sonneberg produzierte hochwertige Therapietiere für schwer und schwerst behinderte Kinder in den Westen exportiert wurden, um Devisen zu beschaffen. „Wenn überhaupt, kriegen wir hier im Osten wohl eh nur noch 2. Wahl“, lässt sie Doktor Finger sagen. Silke Opitz gelingt es, Kindern komplizierte Zusammenhänge leicht verständlich zu erläutern. Fiktion und Fakten fließen in der spannend erzählten Geschichte zusammen und finden in den pointierten Illustrationen von Ina Hattenhauer visuellen Ausdruck. Erzählt wird auch, wie „wichtig es ist, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu helfen“ und das Geheimnis der magischen Ringe. Entstanden ist ein liebenswertes Kinderbuch, das auch Erwachsenen eine Fülle an Informationen bietet. Erreicht werden solle ein breites Publikum, betont die Illustratorin. Das Kinderbuch ist mit Unterstützung der Sparkasse Mittelthüringen, der Kulturstiftung Thüringen, der Art regio, Kulturengagement der Sparkassen Versicherung, und des Bauhaus Transferzentrums Design in einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen. Das therapeutische Nashorn Tipsy, Silke Opitz (Text), Ina Hattenhauer (Illustrationen), Revolver Publishing, 19 Euro, ISBN 978-3-95763-499-3, erhältlich im Bauhaus-Atelier, Geschwister-Scholler-Straße 6a