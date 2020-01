Thomas Morche geht in seine dritte Amtszeit

2020 wird im Weimarer Land kein ausgesprochenes Wahljahr, wie es 2019 eines war. Und dennoch ist das erste politische Votum des neuen Jahres im Landkreis schon getroffen worden. Die Hohenfeldener bestätigten bereits am Sonntag, 5. Januar, ihren ehrenamtlichen Bürgermeister Thomas Morche im Amt.

Einmal mehr erzielte der 55-jährige Parteilose, der als Bauleiter bei der Firma Implenia Regiobau tätig ist, ein souveränes Wahlergebnis. Von 325 Wahlberechtigten in der Gemeinde gaben 166 ihre Stimme ab. Außer zwei ungültigen Stimmen entfielen alle übrigen 164 auf Morche. Da sich der Amtsinhaber im Vorfeld als einziger Kandidat beworben hatte, hätten die Hohenfeldener im Sinne der Auswahlmöglichkeit am Sonntag auch einen anderen Namen auf dem Stimmzettel vermerken können. Davon machte aber kein einziger Gebrauch. Der Gemeindewahlausschuss hat die Zahlen am Dienstagabend bereits bestätigt.

Für Thomas Morche bricht damit seine dritte sechsjährige Amtszeit an. Schon bei der vorangegangenen Wahl 2014 hatte er 100 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, bei seiner ersten Wahl 2008 immerhin 92,5 Prozent. Der frühe Wahltermin in Hohenfelden, der zudem außerhalb des üblichen Turnusses anderer Gemeinden liegt, geht auf den plötzlichen Tod von Morches Amtsvorgängerin Marga Schiffler zurück, die 2007 mit nur 53 Jahren starb. Für den Januar 2008 war seinerzeit die Neuwahl angesetzt worden.

„Ich bin sehr froh darüber, weiterhin mit Thomas Morche zusammenarbeiten zu können. Das Wahlergebnis unterstreicht eindrucksvoll, dass er in seiner Zeit als Bürgermeister sehr viel richtig gemacht hat“, sagte der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Fred Menge. Aktuell steckt die Gemeinde noch in der Haushaltsaufstellung fürs laufende Jahr. Dass Hohenfelden dabei zwar nicht durch üppiges, aber immerhin durch sicheres Fahrwasser steuern kann, sei ebenfalls zum Gutteil Morche zu verdanken, weiß der VG-Chef.

Der Gewählte selbst ist – trotz aller Bescheidenheit, für die er bekannt und geschätzt ist – mit dem Resultat rundum glücklich. „Ich möchte wirklich allen danken, die solches Vertrauen in mich gesetzt haben, vor allem meiner Familie um meine Frau Sabine. Sie trägt voll und ganz mit, was ich tue. Ohne sie wäre diese Arbeit gar nicht machbar“, sagte Morche.

Nachdem er vor seiner zweiten Amtszeit noch mit der Entscheidung gerungen hatte, erneut zu kandidieren, sei sie ihm diesmal leichter gefallen. „Dass, was wir hier begonnen haben, möchte ich auch gern mit zu Ende bringen, insbesondere den Hochwasserschutz“, so der Bürgermeister. Ursprünglich sollten die hierfür nötigen Maßnahmen schon im Vorjahr abgeschlossen sein. Mit der vom Land auferlegten Gründung regionaler Gewässerunterhaltungsverbände und der Neuordnung der Förderpraxis geriet Hohenfeldens Hochwasserschutz jedoch auf der Zielgeraden ins Stocken.

Bei der Straßensanierung im Dorf wollen die Hohenfeldener in diesem Jahr ebenfalls ein Stück vorankommen. Fürs Außengelände des Kindergartens möchte die Gemeinde einen Obolus leisten, auch für die Vereine, die Feuerwehr und für den Dorfsaal. „Schließlich soll all das erhalten bleiben“, betonte Morche.