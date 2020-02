Thomas Thieme plaudert mit Daniel Heide in der Gesprächsreihe „Brotlose Kunst“ in der ACC Galerie.

Weimar. In der Gesprächsreihe „Brotlose Kunst“ in der ACC Galerie kann Daniel Heide jetzt den bekannten Schauspieler Thomas Thieme begrüßen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thomas Thieme in ACC Galerie

Im vierten Gespräch seiner Reihe „Brotlose Kunst“ in der ACC Galerie trifft Daniel Heide am Donnerstag, 20. Februar, einen der bekanntesten deutschen Schauspieler, Thomas Thieme. Dabei soll es um das Sein und Werden in der darstellenden Kunst gehen. Das Gesprächsformat ist Aufklärung, Unterhaltung und Plauderei zugleich. Unaufgeregt anregend nähert es sich dem künstlerischen Metier des jeweiligen Gastes. Thomas Thieme erhielt am Dienstag mit Eröffnung der Berlinale 2020 den Askania Award für sein schauspielerisches Lebenswerk. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der ACC Galerie.