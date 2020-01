Weimar. Nach 118 Jahren in Familienbesitz gibt Albert Fernkorn die Firma an eine wachsende Unternehmensgruppe ab

Thüringen Recycling Erfurt übernimmt Fernkorn Weimar

Die Thüringen Recycling Unternehmensgruppe mit Sitz in Erfurt führt seit 1. Januar 2020 die Geschäfte der Firma Fernkorn in Weimar. Das wurde durch die Geschäftsleitung des Erfurter Unternehmens mitgeteilt. Neben den Mitarbeitern habe die GmbH auch den Standort in der Rießnerstraße übernommen. Damit verfüge sie nun in Weimar neben der Betriebsstätte an der Dürrenbacher Hütte über eine zweite. Mit ihren Containerfahrzeugen könne sie nicht nur stationäre Verwertungsleistungen auf den zwei Betriebshöfen anbieten, sondern auch andere Entsorgungsdienste in Weimar und Umgebung.

Thüringen Recycling-Geschäftsführer Thorsten Petring nannte die Übernahme „in erster Linie eine große Chance im Hinblick auf die Stärkung ortsansässiger, mittelständischer Betriebe“. Man habe eine Übernahme von Fernkorn durch ein Konzernunternehmen vermieden und heimische Wirtschaftsstrukturen gefestigt. In der Unternehmensgruppe sollen die Aktivitäten des alteingesessenen Schrotthandels als Erweiterung der Thüringen Recycling-Niederlassung in Weimar betrieben werden.

Albert Fernkorn Sr. hatte am 15. Mai 1911 in der Kohlstraße eine Firma zum Sammeln von Alteisen, Lumpen und anderem ins Handelsregister eintragen lassen. Vom Großvater des letzten Firmeninhabers gleichen Namens übernahm dessen Sohn Hermann die Firma bereits 1935 und führte sie bis 1974. Dann übernahm dessen Sohn, Albert Fernkorn. Er behauptete sich in der DDR 16 Jahre lang als reiner Privatunternehmer. Im Jahr 1989 eröffnete die Firma sogar noch den Schrottplatz an der Rießnerstraße, meisterte Investitionsbedarf und Schrott-Tiefstpreise der Nachwendezeit. Tochter Kathrin Fernkorn stieg 1995 ein, übernahm später die kaufmännische Geschäftsführung. Und Vater Albert Fernkorn sprach vor Jahren schon von Unternehmensnachfolge. Mit der Übernahme durch Thüringen Recycling setzt er einen Vorsatz allerdings um: So lange wie sein Vater, der das Geschäft erst 1990 mit 85 Jahren ganz verließ, bleibt der Mittsiebziger nicht aktiv. Thüringen Recycling nennt die Geschäftsaufgabe nach 118 Jahren einen Schritt „im Dienste der Nachhaltigkeit aus Altersgründen“. Mit Albert Fernkorn setze sich ein Urgestein der Branche zur Ruhe, das sich weit über Weimars Stadtgrenzen hinaus einen verdienten Namen gemacht habe. Albert Fernkorn war u. a. langjähriger Vorsitzender der Landesgruppe Ost der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen.