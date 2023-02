Das Thüringenkolleg in Weimar.

Thüringenkolleg in Weimar lädt zum Tag der offenen Tür

Weimar. Die Weimarer Einrichtung des zweiten Bildungsweges stellt sich vor.

Nach mehrjähriger Corona-Pause lädt das Thüringenkolleg in Weimar wieder zum Tag der offenen Tür. Am 11. März wolle sich die Schule von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr vorstellen, heißt es in einer Mitteilung. Besucherinnen und Besucher erwarten informative Gespräche und persönliche Beratungen mit Lehrerinnen und Lehrern aber auch mit Kollegiatinnen und Kollegiaten. Es findet ein Kleiderflohmarkt statt, und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, teilt die Schule weiter mit.

Das Kolleg ist eine Einrichtung des zweiten Bildungsweges, welches jungen Erwachsenen die Möglichkeit bietet, das Abitur sowie den schulischen Teil der Fachhochschulreife zu erlangen.

Führung eines Familienhaushalts ist Berufstätigkeit gleichgestellt

Bereits zweimal konnte das Thüringenkolleg zusätzlich zur Einführungs- und Qualifikationsphase einen Vorkurs anbieten. Dieser Vorkurs richtet sich an alle Schüler die einen Hauptschulabschluss oder gleichwertig anerkannten Abschluss haben. Es ist eine Vollzeitschulausbildung, in welcher die Teilnehmer vor allem Deutschkenntnisse und fachspezifische Kenntnisse vertiefen und auffrischen. Anschließend folgt dann die einjährige Einführungsphase, darauffolgend die zweijährige Qualifikationsphase, welche in einem Abitur mündet.

Für die Aufnahme in die Einführungsphase ist ein Zeugnis über den Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine mindestens nachweisbare zweijährige Berufstätigkeit – Führung eines Familienhaushalts ist der Berufstätigkeit gleichgestellt – und ein bestandener Eignungstest in Deutsch und Mathematik am 31. März notwendig.