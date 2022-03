Thüringenkolleg kann nochmals Vorkurs anbieten

Das Thüringenkolleg in Weimar kann bei entsprechender Bewerberzahl im kommenden Schuljahr nochmals einen Vorkurs anbieten.

Weimar. Für Samstag, 2. April, hat das Thüringenkolleg, Weimars Abitur-Schmiede für Erwachsene, einen digitalen Informationstag geplant.

Nach dem erfolgversprechenden Start bekommt Weimars Thüringenkolleg im kommenden Schuljahr nochmals die Möglichkeit, vor der dreijährigen Ausbildung zum Abitur einen einjährigen Vorkurs anzubieten. Dieser wendet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Bedingung, um den Kurs stattfinden zu lassen, ist eine ausreichende Bewerberzahl.

„In diesem Schuljahr wurde der Vorkurs erstmals eingerichtet. Die Kollegiaten fühlen sich sehr wohl und sind gut in das Kollegleben integriert“, sagte Kollegleiterin Annett Juvier. In wöchentlich 30 Unterrichtsstunden vertiefen die Teilnehmer Deutschkenntnisse und Fachwissen, um dann dem Regelunterricht folgen zu können. Wer sich für den Vorkurs bewirbt, sollte nicht jünger als 18 Jahre sein und mindestens einen Hauptschulabschluss vorweisen können.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Samstag, 2. April, hat das Thüringenkolleg von 9 bis 12 Uhr einen digitalen Tag der offenen Tür geplant. Die Frist, um sich für den Vorkurs zu bewerben, endet am 30. April. Wer gleich mit der Einführungsphase einsteigen will, also ins erste der drei obligatorischen Ausbildungsjahre, muss sich bereits bis zum 28. März beworben haben. Mit dem angeschlossen Wohnheim, dessen Zimmer im Vorjahr neu möbliert wurden, gibt es zugleich die Möglichkeit, im Stadtzentrum zu leben.