Kurt Herzberg, der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen, bietet am 26. November eine Sprechzeit in der Weimarer Stadtverwaltung an.

Thüringer Bürgerbeauftragter bietet Sprechzeit in Weimar an

Weimar Eine Sprechstunde bietet der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg am Dienstag, 26. November in Weimar an. Sie findet ab 9 Uhr in der Stadtverwaltung (Schwanseestr. 17, R125) statt. Interessierte werden gebeten, einen Termin unter Telefon 0361/573113871 zu vereinbaren.

Mitgebracht werden sollten Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, die die Anliegen betreffen. Der Bürgerbeauftragte hilft Bürgern in allen Fällen, in denen sie von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind. Sofern er nicht zuständig ist, werden Anliegen entsprechend weitergeleitet. Schriftlicher Kontakt: Postfach 900455, 99096 Erfurt.

www.buergerbeauftragter-thueringen.de