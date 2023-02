Ein Pärchen aus dem Weimarer Land ist in Sachsen mit rund 30 Gramm Methamphetamin erwischt worden. (Symbolfoto)

Thüringer Pärchen in Sachsen mit fast 30 Gramm Methamphetamin erwischt

Weimarer Land/Weischlitz. Fast 30 Gramm Cystal hat die Zolldirektion Erfurt bei einem Pärchen aus dem Weimarer Land gefunden. Die beiden waren kurz zuvor in Tschechien.

Für ein Pärchen aus dem Weimarer Land endete der Ausflug in die Tschechische Republik mit Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes. Laut einer Meldung des Erfurter Zolls waren die 23 Jahre alte Frau und ihr 26 Jahre alter Begleiter in der Vogtlandbahn bei Weischlitz unterwegs, als Zollbeamte das Pärchen kontrollierten.

Zunächst gaben sie an, vom Weihnachtsgeld der Großmutter Kleidung auf einem Markt in Cheb gekauft zu haben. Illegalisierte Drogen hätten sie nicht dabei, gaben aber zu, in der Vergangenheit konsumiert zu haben. Entsprechend verlief ein Vorabtest positiv.

Daraufhin kontrollierten die Beamten das Gepäck der beiden und fanden rund 29,9 Gramm Methamphetamin (Crystal) zwischen der Kleidung der 23-Jährigen.

Gegen das Pärchen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Betäubungsmittel und ein Rauchgerät wurden sichergestellt. Die Ermittlungen gegen die Frau hat das Zollfahndungsamt Dresden übernommen, sie dauern noch an.

